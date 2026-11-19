Израиль торопит Трампа с новыми ударами по Ирану
NYT: Трамп рассматривает новые масштабные удары по Ирану
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новой серии масштабных ударов по Ирану, несмотря на разногласия внутри собственной администрации. На решение американского лидера могут повлиять свежие разведданные и давление со стороны Израиля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Трамп пока не принял окончательного решения. Однако он изучает предупреждения Израиля о том, что Тегеран якобы сумел восстановить запасы ракет и беспилотников, а также продвинулся в разработке химического и биологического оружия.
При этом американский президент, как утверждают собеседники издания, видит возможность для проведения новой операции благодаря усиленному военному присутствию США на Ближнем Востоке. Однако единого мнения о необходимости атаки в Вашингтоне нет.
В администрации Трампа разгорелись споры как о достоверности разведывательной информации, так и о целесообразности нового нападения на Иран. Особенно остро этот вопрос стоит после промежуточных выборов в Конгресс США.
Разногласия есть и в самом Израиле. Ранее Life.ru писал, что военная разведка АМАН поддержала возобновление ударов по иранским объектам. Однако другие представители оборонного руководства страны не считают новую операцию необходимой в ближайшее время.
Ранее Life.ru рассказывал, что после промежуточных выборов Трамп собрал советников по национальной безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана. На фоне этих консультаций глава МИД Ирана Аббас Аракчи пригрозил США жёстким ответом в случае отказа от мирного урегулирования. Позднее американский лидер сообщил о подготовленном списке целей, включая 38 мостов, но подчеркнул, что предпочёл бы избежать разрушения инфраструктуры. А 17 ноября он предупредил Тегеран о беспрецедентных последствиях в случае нападения на Вашингтон.
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