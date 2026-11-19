Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новой серии масштабных ударов по Ирану, несмотря на разногласия внутри собственной администрации. На решение американского лидера могут повлиять свежие разведданные и давление со стороны Израиля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп пока не принял окончательного решения. Однако он изучает предупреждения Израиля о том, что Тегеран якобы сумел восстановить запасы ракет и беспилотников, а также продвинулся в разработке химического и биологического оружия.

При этом американский президент, как утверждают собеседники издания, видит возможность для проведения новой операции благодаря усиленному военному присутствию США на Ближнем Востоке. Однако единого мнения о необходимости атаки в Вашингтоне нет.

В администрации Трампа разгорелись споры как о достоверности разведывательной информации, так и о целесообразности нового нападения на Иран. Особенно остро этот вопрос стоит после промежуточных выборов в Конгресс США.

Разногласия есть и в самом Израиле. Ранее Life.ru писал, что военная разведка АМАН поддержала возобновление ударов по иранским объектам. Однако другие представители оборонного руководства страны не считают новую операцию необходимой в ближайшее время.