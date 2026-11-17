Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о беспрецедентных последствиях в случае нападения на Вашингтон. Американский лидер заявил, что Соединённые Штаты серьёзно относятся к сообщениям о возможной подготовке атаки на столицу с применением радиоактивного оружия.

«Если есть [угроза Вашингтону], они заплатят такую цену, которую ни одна страна до сих пор не платила. Я надеюсь, что [угрозы] нет. Но мы к этому относимся серьёзно», — подчеркнул глава Белого дома.

Заявление прозвучало в Маниле перед встречей с руководителями стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), объединяющего США, Австралию, Индию и Японию. Журналисты попросили Трампа прокомментировать сведения о возможной непосредственной угрозе американской столице.

Ранее Life.ru сообщал, что американская разведка получила сведения о возможной подготовке Ираном нападения на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа. По данным CNN, предполагаемые планы включают использование «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. После получения информации американские ведомства провели совещания по безопасности, а министра финансов Скотта Бессента, как утверждается, перевели в военное жилое помещение.