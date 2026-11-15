В израильском оборонном руководстве возникли разногласия по поводу возможного возобновления ударов по Ирану. Управление военной разведки АМАН выступает за новые военные действия, тогда как другие представители силового блока не считают атаку необходимой в ближайшее время. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.

По данным журналистов, израильские военные признают, что Иран продолжает восстанавливать и наращивать свои возможности. Однако, по оценке части оборонного руководства, Тегеран пока не приблизился к тем пределам, после которых Израиль счёл бы новый удар необходимым.

Иной позиции придерживается военная разведка АМАН. Её представители, как утверждает N12, поддерживают возобновление атак на иранские объекты, несмотря на отсутствие согласия по этому вопросу среди руководства страны.

Дополнительным фактором стала политическая ситуация в самом Израиле. Пока продолжается формирование нового правительства, часть оборонного руководства не видит оснований торопиться с началом очередной военной операции.

На обсуждение также влияют отношения с Вашингтоном. По информации израильских СМИ, американская администрация крайне внимательно относится к разведывательным сведениям, на основании которых могут приниматься решения о новых ударах по Ирану.

На этом фоне директор «Моссада» Роман Гофман на прошлой неделе посетил США. Он провёл переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, а затем встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Ранее Life.ru сообщал о попытках Нетаньяху убедить Трампа возобновить удары по Ирану. По данным Financial Times, израильский премьер регулярно обращается к американскому президенту с предложением начать новую военную операцию. Однако в Вашингтоне есть противники эскалации, выступающие за продолжение дипломатических усилий. Публикация вышла 10 ноября 2026 года.