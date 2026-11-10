Вашингтон намерен как можно скорее отказаться от ежегодного выделения Израилю около $4 млрд на приобретение американских вооружений. Администрация Дональда Трампа считает, что еврейское государство уже способно самостоятельно оплачивать военные закупки, сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Париже.

«Президент считает, что Израиль теперь достаточно процветающая и богатая страна, чтобы покупать [американские вооружения]», — объяснил глава Госдепартамента.

По словам Рубио, представители двух стран уже обсуждают новый меморандум о взаимопонимании. Документ должен изменить существующий порядок оборонного сотрудничества, сохранив возможность поставок техники и боеприпасов на коммерческой основе.

«Они могут покупать у нас вооружения, но мы больше не должны предоставлять финансирование. Израильская сторона сама это предложила», — подчеркнул дипломат.

На вопрос о возможном переходе к такой системе в 2027 году госсекретарь ответил, что именно такую задачу поставил Трамп. При этом обсуждаемое соглашение может предусматривать совместное производство военной продукции, поскольку Израиль располагает собственной развитой оборонной промышленностью.

Нынешний десятилетний меморандум, подписанный в 2016 году, предусматривает американскую помощь в размере $38 млрд и рассчитан до 2028 года. Из этой суммы $33 млрд предназначены для военного финансирования, ещё пять — для программ противоракетной обороны. Досрочное прекращение выплат потребует урегулирования вопросов с Конгрессом США, который утверждает бюджетные ассигнования.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп объявил о договорённости с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прекратить ежегодные выплаты. По словам американского президента, решение было согласовано несколько месяцев назад, а действовать должно начать после окончания 2026 года. При этом глава Белого дома не исключил дальнейшей поддержки союзника при необходимости.