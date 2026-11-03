США прекратят ежегодные выплаты Израилю примерно на $4 млрд к концу 2026 года, заявил Дональд Трамп. В эфире Fox & Friends американский президент сообщил, что договорился об этом с премьер-министром Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад.

По словам Трампа, израильская сторона согласна с прекращением выплат, поскольку страна стала успешной и больше не нуждается в финансовой поддержке. При этом президент не исключил помощи Израилю при необходимости. Он также сообщил, что Тель-Авив сможет продолжать покупать американское оружие.

Какие именно программы финансирования имел в виду Трамп, пока неясно. Как отмечает Reuters, действующий меморандум предусматривает ежегодную военную помощь Израилю на $3,8 млрд до 2028 года. Канцелярия Нетаньяху не сразу ответила на заявление американского лидера.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп отказался поддержать новые удары Израиля по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, несмотря на настойчивые просьбы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вашингтон предложил союзнику отложить операцию до возможного совместного наступления.