Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ежедневно связывается с президентом США Дональдом Трампом и призывает его возобновить военные действия против Ирана. При этом в Вашингтоне есть противники нового обострения, которые пытаются удержать американского лидера от такого решения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата.

«Нетаньяху звонит ему каждый день. Те, кто не хочет войны в Белом доме и за его пределами, пытаются бороться с этим», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, руководители стран региона придерживаются другой позиции. Они советуют Трампу отказаться от дальнейшего обострения конфликта с Ираном и сосредоточить усилия на дипломатических переговорах.

Дипломат также отметил, что постоянные обращения израильского премьера к американскому президенту вызывают беспокойство среди арабских и мусульманских лидеров. Их тревожит стремление Нетаньяху убедить Вашингтон вновь начать боевые действия против Тегерана.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о договорённости с Биньямином Нетаньяху прекратить ежегодные выплаты Израилю. По словам президента США, стороны согласовали это решение ещё несколько месяцев назад, а реализовать его планируют после завершения 2026 года. При этом Трамп не исключил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать Израилю поддержку, если возникнет такая необходимость.