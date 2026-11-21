Иран не намерен обсуждать открытие Ормузского пролива, пока его требования к США остаются невыполненными. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи после визита катарской делегации в Тегеран. При этом глава ведомства подчеркнул, что страна по-прежнему готова к дипломатическим переговорам.

«Наша позиция ясна: пока требования Ирана не выполнены, вопрос об Ормузском проливе и его открытии неактуален», — заявил Арагчи. Его слова приводит агентство APA со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Министр отметил, что Тегеран готов как к переговорам, так и к обороне. По его словам, приезд представителей Катара не является необычным событием, поскольку посредники регулярно посещают Иран, передавая предложения и идеи по урегулированию разногласий с Вашингтоном.