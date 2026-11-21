Иран готов перейти к экспертным переговорам с США по открытию Ормузского пролива, но сначала Вашингтон должен выполнить требования Тегерана и подтвердить серьёзность своих намерений. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью Iran Daily.

По его словам, иранская сторона заинтересована в соглашении, которое исключит возобновление войны. Глава МИД подчеркнул, что для восстановления судоходства необходимо выполнить семь условий Ирана. Тегеран допускает изменение сроков и технических процедур, однако отказываться от самих требований не намерен. В частности, речь идёт об отмене дополнительных американских санкций.

Согласно предложенному ранее двухдневному плану, США должны выполнить свои обязательства в первый день, после чего Иран откроет пролив и одновременно начнёт переговоры об окончательном соглашении. Аракчи уточнил, что Вашингтон не принял эту инициативу, поэтому сейчас она уже не находится на столе переговоров, хотя может стать основой для будущей договорённости.

Отдельно министр обратился к президенту США Дональду Трампу, указав на противоречивость его заявлений. По мнению Аракчи, Вашингтон должен прямо подтвердить желание заключить соглашение и предпринять конкретные шаги для восстановления доверия.

«Нам необходим комплекс мер по укреплению доверия, чтобы гарантировать, что в этот раз ситуация будет отличаться от прошлого опыта», — подчеркнул иранский дипломат.

При этом обмен предложениями между Тегераном и Вашингтоном продолжается через посредников из Катара и Пакистана. До этого согласованный в Исламабаде меморандум уже не рассматривается как действующий план урегулирования. Иранская сторона также настаивает, что будущее соглашение должно предотвратить новую войну, а не создавать условия для очередного вооружённого противостояния.