Военная разведка Израиля предупредила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что новая атака на Иран может перерасти в масштабный региональный конфликт сразу на нескольких фронтах. Под угрозой эскалации окажутся Ливан, Сирия и сектор Газа. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

Предупреждение прозвучало на закрытом совещании с участием главы правительства и высокопоставленных представителей оборонного ведомства. Встреча была посвящена возможным сценариям проведения новой военной операции против Тегерана.

В израильской разведке считают, что удар по Ирану способен спровоцировать ответную реакцию не только со стороны самой исламской республики, но и на других направлениях. В частности, военные допускают возобновление интенсивных боевых действий в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Такая оценка расходится с представлениями Нетаньяху о возможной операции. Израильский премьер рассчитывает на краткосрочную военную кампанию, которая продлится всего несколько дней. Однако представители разведки предупреждают, что конфликт может выйти далеко за эти рамки.