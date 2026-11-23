Разведка Израиля предупредила Нетаньяху о риске войны на нескольких фронтах
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Военная разведка Израиля предупредила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что новая атака на Иран может перерасти в масштабный региональный конфликт сразу на нескольких фронтах. Под угрозой эскалации окажутся Ливан, Сирия и сектор Газа. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.
Предупреждение прозвучало на закрытом совещании с участием главы правительства и высокопоставленных представителей оборонного ведомства. Встреча была посвящена возможным сценариям проведения новой военной операции против Тегерана.
В израильской разведке считают, что удар по Ирану способен спровоцировать ответную реакцию не только со стороны самой исламской республики, но и на других направлениях. В частности, военные допускают возобновление интенсивных боевых действий в Ливане, Сирии и секторе Газа.
Такая оценка расходится с представлениями Нетаньяху о возможной операции. Израильский премьер рассчитывает на краткосрочную военную кампанию, которая продлится всего несколько дней. Однако представители разведки предупреждают, что конфликт может выйти далеко за эти рамки.
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль торопит Дональда Трампа с новыми ударами по Ирану. По информации The New York Times, американская администрация обсуждает возможность возобновления масштабной военной операции. При этом в Вашингтоне сохраняются разногласия относительно достоверности разведывательных данных и целесообразности новых атак, а израильское руководство настаивает на скорейших действиях.