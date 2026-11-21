В октябре и ноябре число сообщений об атаках на суда в районе Ормузского пролива стало выше, чем в любые предыдущие месяцы с начала нападения США и Израиля на Иран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные морских организаций.

По информации британского центра UKMTO, в октябре там зарегистрировали 31 атаку, а с начала ноября по 18-е — ещё около 19. Для сравнения, за март—сентябрь центр получил 53 сообщения об инцидентах в проливе и соседних заливах.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью Iran Daily сообщил, что Иран готов перейти к экспертным переговорам с США по открытию Ормузского пролива, но сначала Вашингтон должен выполнить требования Тегерана и подтвердить серьёзность своих намерений. По его словам, иранская сторона заинтересована в соглашении, которое исключит возобновление войны. При этом обмен предложениями между Тегераном и Вашингтоном продолжается через посредников из Катара и Пакистана. До этого согласованный в Исламабаде меморандум уже не рассматривается как действующий план урегулирования.