Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services подверглось атаке в Ормузском проливе. В результате пострадали 11 членов экипажа, ещё один моряк пропал без вести. Об этом сообщила сама компания, заявление которой приводит портал Zawya.

Нападение произошло вечером 17 ноября, когда судно проходило через пролив. Обстоятельства атаки и характер полученных повреждений в компании не уточнили.

«Один из членов экипажа по-прежнему числится пропавшим без вести, поисково-спасательные операции продолжаются в координации с профильными ведомствами», — говорится в заявлении ADNOC L&S.

Остальных моряков удалось эвакуировать с борта. При этом 11 человек получили ранения. Информации о тяжести их состояния и национальности экипажа пока не приводится.

Ормузский пролив остаётся одним из наиболее опасных участков международного судоходства на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Через него проходят важнейшие маршруты транспортировки нефти и газа из стран Персидского залива. В последние месяцы здесь неоднократно фиксировались атаки на коммерческие суда.