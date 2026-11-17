Супертанкер с 2 млн баррелей нефти и газовоз подорвались на минах в Ормузе
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В Ормузском проливе супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти, и судно со сжиженным газом подорвались на морских минах. На обоих кораблях прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Одно из этих судов — супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, другое — судно, перевозившее сжиженный газ», — говорится в заявлении иранских военных.
По версии КСИР, нефтяной супертанкер получил повреждения в западной части пролива. Газовоз следовал южным маршрутом, проход по которому не был разрешён иранскими властями.
Ранее Life.ru сообщал, что 15 ноября иранский КСИР заявил о затоплении супертанкера с более чем двумя миллионами баррелей нефти после подрыва на мине в Персидском заливе. По утверждению военных, ещё одно нефтяное судно также столкнулось с миной и загорелось. Иранская сторона связала происшествия с попытками прохода по запрещённым маршрутам. Независимых подтверждений гибели супертанкера на тот момент не поступало.