В Ормузском проливе супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти, и судно со сжиженным газом подорвались на морских минах. На обоих кораблях прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Одно из этих судов — супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, другое — судно, перевозившее сжиженный газ», — говорится в заявлении иранских военных.

По версии КСИР, нефтяной супертанкер получил повреждения в западной части пролива. Газовоз следовал южным маршрутом, проход по которому не был разрешён иранскими властями.