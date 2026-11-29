Спутниковый интернет Илона Маска, которым пользуются американские военные, оказался в распоряжении их противника. Иран задействовал систему Starlink для проведения военных операций против сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с обстоятельствами применения технологии.

По данным издания, о несанкционированном использовании американской спутниковой связи стало известно в начале марта, вскоре после начала боевых действий между США, Израилем и Ираном. Собеседники газеты утверждают, что терминалы Starlink помогали Тегерану обеспечивать связь и координировать действия военных подразделений.

Особое внимание журналисты уделили удару по американскому объекту в кувейтском порту Шуайба. 1 марта иранский беспилотник атаковал расположенных там военнослужащих США, в результате чего погибли шесть человек. Однако установить, использовалась ли спутниковая система Маска непосредственно при организации этой атаки, журналистам не удалось.

Центральное командование Вооружённых сил США отказалось отвечать на вопросы The Washington Post о возможном применении Starlink в операции против базы в Кувейте. Результаты расследования гибели американских военнослужащих Пентагон также не обнародовал.

По информации одного из источников, летом министру обороны США Питу Хегсету представили секретный доклад, в котором упоминалось использование Ираном спутниковой связи для управления войсками и координации ударов беспилотников. Предположительно, Starlink стал для иранской стороны альтернативным каналом коммуникации после ударов американских сил по традиционной инфраструктуре связи.

Впрочем, официальный представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что ведомству неизвестно о существовании такого доклада Центрального командования. Она также отказалась комментировать сведения о применении Ираном Starlink в целом и при атаке на порт Шуайба в частности.

Как выяснила газета, ситуация вызвала недовольство самого Илона Маска. После сообщений о несанкционированном использовании Starlink компания SpaceX ужесточила проверку пользователей и правила работы спутниковых терминалов. При этом полностью перекрыть доступ к системе в Иране затруднительно: её используют не только военные, но и обычные граждане, обходящие государственные ограничения интернета.

Ранее Life.ru писал, что Иран представил сразу три новых беспилотника, способных выполнять боевые задачи даже без устойчивого сигнала GPS. Среди разработок оказались дрон-перехватчик «Сайе», барражирующий боеприпас «Гаседак» и миниатюрный аппарат, напоминающий американский Switchblade 300. Особое внимание иранские инженеры уделили автономной навигации, позволяющей беспилотникам действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.