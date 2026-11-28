Иран представил сразу три новых беспилотника, предназначенных для уничтожения воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам. Разработки Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) продемонстрировали на военной выставке в городе Мешхед. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Первой новинкой стал компактный квадрокоптер «Сайе», название которого переводится как «Тень». Аппарат предназначен для перехвата небольших беспилотников, способен обнаруживать цели с помощью тепловизора и действовать ночью. По заявленным характеристикам, его дальность составляет десять километров, а скорость может достигать 600 км/ч.

Вторая разработка получила название «Гаседак» — «Одуванчик». Это барражирующий боеприпас массой 13 килограммов, способный преодолевать до 50 километров. Беспилотник оснащён системой автономного управления и оптического распознавания целей, что позволяет ему выполнять задачи даже при подавлении спутниковой навигации.

Третий аппарат внешне напоминает американский дрон-камикадзе Switchblade 300. Миниатюрный беспилотник рассчитан на применение в условиях радиоэлектронного противодействия и способен самостоятельно ориентироваться по изображениям окружающей местности. Его заявленная дальность достигает 20 километров, а максимальная скорость — 250 км/ч.

По информации иранского агентства, новые разработки предназначены прежде всего для небольших тактических подразделений. При этом часть аппаратов можно запускать не только с земли, но и с более крупных беспилотников, используемых в качестве воздушных носителей.

Особое внимание разработчики уделили возможности работы без устойчивого сигнала GPS. В Тегеране рассчитывают, что автономная навигация и распознавание целей позволят применять новые аппараты в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Ранее Life.ru писал, что Иран представил новый подземный ракетный комплекс КСИР. Объект предназначен для размещения ракетного вооружения. Его презентация стала частью демонстрации возможностей иранских Воздушно-космических сил.