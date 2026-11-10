Иран представил новый подземный ракетный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На объекте разместили баллистические и крылатые ракеты, а также пусковые установки. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Видео © Телеграм / سپاه سایبری پاسداران IRGC

В церемонии открытия приняли участие начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Али Абдоллахи и командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави. Военачальники осмотрели подземные сооружения и ознакомились с представленным вооружением.

Новый объект входит в систему так называемых ракетных городов — защищённых подземных комплексов, предназначенных для размещения ракетного арсенала. Точное местоположение базы не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал, что КСИР объявил об отмене ограничения дальности иранских баллистических ракет в две тысячи километров. Генерал Хосейн Мохеби пояснил, что Тегеран пересмотрел прежние ограничения на фоне напряжённости в отношениях с США и Израилем.