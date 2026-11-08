Иран отказался от ограничения дальности баллистических ракет в 2 тыс. км. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Мохеби на пресс-конференции в Тегеране, передаёт Associated Press.

По словам военного, ранее установленный Тегераном предел больше не действует. Отвечая на вопрос журналистов о ракетной программе, Мохеби подтвердил, что это ограничение снято. Заявление прозвучало после предупреждения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Несколькими днями ранее он заявил, что Тегеран ответит на любую угрозу со стороны США и Израиля независимо от её масштаба и географического положения потенциальной цели.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Иран приступил к разработке баллистических ракет увеличенной дальности. В начале октября представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран пересмотрел подход к ракетной программе после вооружённого противостояния с США и Израилем. По его словам, опыт боевых действий показал необходимость наращивания дальности вооружений. Ещё в августе представитель КСИР Хоссейн Мохеби предупреждал, что в случае новой войны Иран применит более мощное оружие, отличающееся от прежнего поколения боеголовками, точностью поражения и дальностью полёта.

3 ноября бывший министр иностранных дел Ирана, депутат парламента Манучехр Моттаки пригрозил ударами по военным базам США в Европе. Он заявил, что в случае возобновления американских атак ответ Тегерана не будет ограничиваться ближневосточным регионом. Среди европейских государств, предоставляющих свои военные объекты американской авиации, Моттаки назвал Великобританию, Италию, Португалию и Германию.