В Оманском заливе у побережья ОАЭ произошёл инцидент с участием военных сил и балкера. Сигнал о происшествии поступил 8 ноября из района в 18 морских милях к востоку от Хор-Факкана, сообщает британское Управление морских торговых операций (UKMTO).

Пока неизвестно, что именно произошло в этом районе. UKMTO не располагает данными о состоянии экипажа, повреждениях судна и возможном воздействии на окружающую среду. Компетентные органы уведомлены, расследование продолжается. Британское ведомство рекомендовало проходящим через Оманский залив судам следить за обновлениями морской обстановки.

Ранее американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе, нанеся высокоточный удар по его кормовой части. Как утверждает CENTCOM, экипаж неоднократно проигнорировал предупреждения и попытался нарушить морскую блокаду Ирана. Его название, государство регистрации и характер перевозимого груза не уточняются.