Американские военные после иранского удара по базе в Кувейте искали в Google больницы, куда можно было доставить раненых сослуживцев. Об этом рассказал CBS News Джоуи Амор, муж погибшей военнослужащей Николь Амор, предположив, что при наличии плана медицинской эвакуации у его жены был бы шанс выжить.

По словам Амора, военнослужащие не имели заранее подготовленного маршрута эвакуации и самостоятельно пытались найти медицинские учреждения в Кувейте. Саму Николь, которая после удара ещё дышала, погрузили в автомобиль и повезли в местную больницу.

О последствиях атаки CBS News рассказали и выжившие военные. Майор Стивен Рамсботтом описал произошедшее как хаос: после взрыва люди выбирались из разрушенного здания, сквозь дым были видны лежащие на земле пострадавшие, погибшие и военнослужащие, которые с трудом передвигались. Раненым приходилось самостоятельно оказывать друг другу первую помощь.

По словам Рамсботтома, на объекте не было полноценного медицинского пункта, врача и достаточного количества машин скорой помощи. Он также рассказал, что незадолго до атаки военные обращались к командованию с просьбами усилить защиту от беспилотников, однако обещанная система противодействия дронам так и не прибыла.

Удар пришёлся по оперативному центру в порту Эш-Шуайба 1 марта. Шесть американских военнослужащих погибли. Позднее выяснилось, что командный пункт располагался в переоборудованном трейлере, окружённом бетонными заграждениями, которые не обеспечивали достаточной защиты от воздушных атак.

Пентагон ранее настаивал, что объект был укреплён. Однако выжившие военные оспаривали эту оценку. По данным CBS News, расследование армии США завершилось летом, а родственников погибших начали знакомить с его результатами в ноябре. При этом вдова одного из военнослужащих заявила телеканалу, что во время беседы военные не признали допущенных ошибок.