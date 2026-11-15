Иранские военные использовали цифровые следы американских солдат для подготовки ударов по базам США на Ближнем Востоке. Как пишет Bild, разведывательную информацию собирали через социальные сети, фитнес-приложения и рекламные сервисы. Эти сведения позволяли определять расположение военнослужащих и особенности работы военных объектов.

Источниками информации становились даже обычные пробежки, фотографии из спортзалов и отзывы о столовых. По оценкам специалистов, такие данные помогали устанавливать время смены караулов, распорядок дня и места регулярного скопления американских военных.

Особое внимание журналисты уделили приложению Strava, пользователи которого публиковали маршруты тренировок прямо на территории военных баз. Сопоставляя информацию с картами и спутниковыми снимками, можно было получить подробное представление о внутреннем устройстве объектов.

По данным Los Angeles Times, за первые шесть месяцев конфликта Иран атаковал 26 американских военных объектов на Ближнем Востоке. Несмотря на перехват значительной части ракет и беспилотников, удары привели к гибели военнослужащих, повреждению зданий и военной техники. Стоимость восстановления инфраструктуры оценивается примерно в девять миллиардов долларов.

На фоне этих событий Пентагон начал ограничивать использование геолокации. На части служебных устройств отключили рекламные идентификаторы, а военнослужащим рекомендовали сократить публикации в соцсетях и ограничить доступ приложений к местоположению и камерам смартфонов.

Ранее Life.ru рассказывал, что иранские удары повредили или разрушили сооружения на 26 американских военных объектах на Ближнем Востоке. Журналисты изучили спутниковые снимки и выяснили, что ущерб военной инфраструктуре и оборудованию США исчисляется миллиардами долларов.