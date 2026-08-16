Фитнес-приложение выдало Тегерану секретные базы США — иранцы били точно в цель

Sky News выяснил, что данные фитнес-приложения Strava могли раскрывать перемещения американских военных и расположение объектов на Ближнем Востоке. Более 1,3 тысячи пользователей публиковали тренировки с территории американских баз, сообщает телеканал.

По данным журналистов, маршруты позволяли проследить распорядок дня, передвижения военнослужащих и изменения в размещении сил, в том числе на объектах, которых нет на открытых картах.

Один из обнаруженных аккаунтов принадлежал американскому подрядчику ВМС. До начала войны с Ираном он регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, а после эвакуации начал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza в Бахрейне. Через шесть дней по отелю был нанесён удар, в результате которого пострадали два сотрудника Пентагона, пишет Sky News.

На авиабазе Муваффак-ас-Салти в Иордании американские военнослужащие до начала войны размещали сотни тренировок. Во время перемирия 76% маршрутов начинались или заканчивались возле казарм в восточной части объекта. 17 июля Иран нанёс удар по этим казармам, погибли трое военнослужащих.

Эксперты Sky News допустили, что сведения из приложения могли использоваться для разведки. Дополнительным риском они назвали связь тренировок с настоящими именами пользователей и их аккаунтами в социальных сетях.

После обращения телеканала Пентагон направил журналистов в Центральное командование США, однако там на запрос не ответили. При этом ещё в 2018 году американские власти предупреждали о возможности использования данных Strava для определения местоположения военных.

Журналисты также нашли около 12 тысяч тренировок, опубликованных с британской авиабазы Акротири на Кипре с января. Три пользователя отмечали пробежки на территории израильского ядерного исследовательского центра в Димоне.

В Strava заявили, что уделяют большое внимание безопасности и конфиденциальности и предоставляют пользователям инструменты для ограничения доступа к информации.

Ранее сообщалось, что США и Иран оказались в «замкнутом круге» многолетнего противостояния. Как считают западные аналитики, стороны вряд ли смогут найти долгосрочное решение, а наиболее вероятным сценарием остаются периоды напряжённости, кратковременные перемирия и новые столкновения.