Иранские удары повредили или разрушили сооружения на 26 военных базах и других объектах с американской техникой на Ближнем Востоке. Ущерб оборудованию исчисляется миллиардами долларов, следует из расследования Associated Press.

Журналисты изучили спутниковые снимки и поговорили с четырьмя осведомлёнными представителями стран региона. По их подсчётам, с начала конфликта по конец августа Иран и поддерживаемые им группировки заявили о более чем 115 ракетных и беспилотных атаках. Повреждения американских объектов агентство проверило по спутниковым изображениям.

Как выяснило AP, Тегеран сначала сосредоточил удары на системах раннего предупреждения и противовоздушной обороны. После поражения радаров под огнём оказались авиационные ангары, самолёты, склады, средства связи и здания, необходимые для работы военных баз.

Особенно сильно пострадали объекты в Кувейте. Так, по авиабазе Али-ас-Салем, согласно анализу агентства, нанесли не менее 30 ударов. Там были повреждены или уничтожены как минимум 15 авиационных ангаров. В Иордании под удар попал радар противоракетной обороны, стоимость которого, согласно бюджетным документам, составляет около 500 миллионов долларов.

Последствия атак, по словам двух источников AP в регионе, заставили Вашингтон перебросить значительную часть военных средств из района Персидского залива. Речь идёт в том числе об авиации, системах ПВО и связи. Источники считают, что повреждения заметно изменили возможности американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Центральное командование ВС США отказалось раскрывать масштабы потерь, сославшись на оперативную безопасность. Представитель Пентагона Шон Парнелл, в свою очередь, заверил агентство, что американские базы надёжно защищены, а у военных есть всё необходимое для выполнения задач. Среди главных целей Вашингтона он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным CNN, США способны начать новую масштабную операцию против Ирана в течение 96 часов после приказа Трампа. При этом окончательное решение о возобновлении крупных ударов американский президент пока не принял. На фоне риска нового обострения Катар направил в Тегеран посредников, чтобы попытаться вернуть стороны к переговорам.