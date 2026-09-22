Пентагон в срочном порядке отменил визит главы Минобороны Польши

Пентагон попросил перенести запланированную на 23 сентября встречу с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Американская сторона назвала просьбу срочной, не уточнив причин.

Об этом сообщило оборонное ведомство Польши в соцсети X. По его данным, в намеченное время в США отправятся замминистра обороны Павел Залевский и Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

«Сообщаем, что в связи со срочной просьбой американской стороны, намеченный на среду визит в Пентагон главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша состоится в иные сроки», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что в свете просьбы Вашингтона и заседания Международного военного штаба НАТО необходимо «срочно предпринять новые шаги, касающиеся безопасности стран альянса». Косиняк-Камыш и шеф Пентагона Пит Хегсет должны были провести переговоры по вопросу о новой постоянной военной базе США в Польше.

В июле Life.ru сообщал, что США намерены направить в Польшу ещё до пяти тысяч военнослужащих. Тогда речь шла о ротационном контингенте, а Варшава параллельно продолжала переговоры о создании постоянной базы.