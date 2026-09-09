Перед заседанием Центробанка резко вырос спрос на рефинансирование кредитов. Что будет со ставками Оглавление Почему растёт интерес к рефинансированию кредитов Как снизить выплаты по кредиту Как будут меняться ставки по кредитам 11 сентября, в пятницу, состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. От решения регулятора будут зависеть в том числе и проценты по кредитам. При этом накануне заседания резко вырос интерес к рефинансированию. Что будет со ставками и как снизить выплаты? Экономисты рассказали что будет со ставками по кредитам и как снизить выплаты. Обложка © РИА Новости

Почему растёт интерес к рефинансированию кредитов

По данным «Поиска Яндекса по финансам» после заседания Банка России 24 июля, по итогам которого ключевая ставка была снижена на 0,25 п.п., до 14%, интерес пользователей к кредитам не изменился. Зато вырос поисковой интерес к рефинансированию кредитов и ипотеки. С начала лета интерес пользователей к рефинансированию начал расти. При этом в августе число запросов о рефинансировании кредитов оказалось на 11% выше майского уровня, а ипотеки — на 7%.

В среднем по России пользователи планировали рефинансировать сумму кредита порядка 263 тыс. рублей. Среди представленных регионов самые крупные суммы выбирали в Москве — в среднем 537 тыс. рублей, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 506 тыс. рублей, Краснодарском крае — 491 тыс. рублей. В Татарстане средняя сумма составила 488 тыс. рублей, в Красноярском крае — 485 тыс. рублей.

Как снизить выплаты по кредиту

Рефинансирование — это оформление нового кредита на более выгодных условиях для полного погашения одного или нескольких старых. Старый кредит закрывается, и заёмщик начинает выплачивать новый. Но есть и другие способы снизить финансовую нагрузку.

Один из вариантов — это реструктуризация, то есть изменение условий уже существующего кредитного договора в том же банке, где был выдан кредит. Она нужна, когда заёмщик сталкивается с финансовыми трудностями и не может делать платежи по графику.

Ещё один вариант — это покупка товаров в рассрочку. В данном случае можно вообще не брать кредит, но оплачивать покупку по частям в течение определённого времени.

— Если говорить про реструктуризацию, то, чтобы изменить график платежей, нужно обращаться напрямую в свой банк — и делать это до возникновения просрочки, пока кредитная история не испорчена. Порядок простой: подаётся заявление, описываются причины финансовых трудностей — потеря работы, снижение дохода, болезнь — и прикладываются подтверждающие документы. По итогам рассмотрения банк может увеличить срок кредита либо временно снизить размер платежа, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

При этом он напомнил, что есть ещё один отдельный законодательно закреплённый механизм — кредитные каникулы. Важно понимать: это отсрочка, а не прощение долга. При подтверждённом снижении доходов и соблюдении остальных условий закона платежи можно приостановить на срок до шести месяцев. Проценты по потребительскому кредиту при этом продолжают начисляться, поэтому по завершении каникул общая сумма выплат окажется выше, чем если бы заёмщик платил по графику без перерыва. Если условия каникул не подходят — например, не соблюдён лимит суммы кредита или тип продукта не подпадает под льготу, — изменение графика согласовывается с банком уже в индивидуальном порядке, без применения этой законодательной нормы.

Важно понимать и второй момент: уменьшение ежемесячного платежа — это не то же самое, что более дешёвый кредит. Растягивая срок выплаты, заёмщик, как правило, увеличивает итоговую переплату по процентам, даже если ставка формально остаётся прежней. Поэтому реструктуризацию и кредитные каникулы стоит рассматривать как инструмент решения текущей финансовой проблемы, а не способ сэкономить.

— Рост спроса на рассрочку перед заседанием Центробанка 11 сентября — закономерная реакция рынка на неопределённость. Заёмщики пытаются зафиксировать условия «здесь и сейчас», пока кредиты не подорожали, и рассрочка выглядит безопаснее классического займа: нет переплаты по процентам, график понятный, одобрение часто не требуется. Но за этой внешней простотой стоят реальные финансовые риски, которые стоит оценивать трезво, — рассказал ведущий аналитик Амаркетс Игорь Расторгуев.

По его словам, спрос на рассрочку подогревают не только ожидания по ставке, но и ужесточение кредитной политики банков. С октября ЦБ вводит новые макропруденциальные лимиты — получить кредит станет сложнее, особенно заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Рассрочка в этом контексте воспринимается как обходной путь. В недвижимости этот тренд уже проявился: доля сделок с рассрочкой на первичном рынке Москвы и Петербурга выросла до 40 %, а в премиальном сегменте достигает 70–90 %.

Как будут меняться ставки по кредитам

Денис Астафьев отметил, что сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. На его взгляд, наиболее вероятный исход 11 сентября — сохранение ставки на текущем уровне, а не её заметное снижение. Банк России в своих сигналах последовательно указывает на сохраняющиеся инфляционные риски и необходимость действовать постепенно, не форсируя смягчение денежно-кредитной политики.

— Даже если ставка всё же будет снижена, эффект для новых кредитов проявится не мгновенно: банки обычно пересматривают условия с определённым лагом, ориентируясь не только на решение ЦБ, но и на прогноз дальнейшей траектории ставки, стоимость фондирования и собственные риски. Поэтому тем, кто уже сталкивается со сложностями с платежами, разумнее не ждать итогов заседания в надежде на облегчение условий, а обращаться в банк сейчас — с конкретным планом и документами, подтверждающими ситуацию. Решение регулятора по ключевой ставке не заменит индивидуальной работы с собственным кредитом и не отменит необходимости договариваться с банком напрямую, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева