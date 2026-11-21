Кристина Орбакайте отменила запланированный на 18 декабря концерт в Чикаго из-за низкого спроса на билеты. При этом с остальными выступлениями певицы в США тоже не всё гладко: значительная часть мест до сих пор не распродана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дочь Аллы Пугачёвой собиралась завершить американские гастроли выступлением в Copernicus Center, рассчитанном на 1852 зрителя. Однако привлечь достаточное количество поклонников не удалось, поэтому организаторам пришлось отказаться от мероприятия.

Пока в расписании артистки остаются пять городов — Майами, Тампа, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Именно там проживают многочисленные русскоязычные общины, на интерес которых рассчитывают организаторы. Для концертов выбрали относительно небольшие площадки вместимостью от 730 до 1800 человек.

Стоимость посещения шоу составляет от 75 до 194 долларов, что соответствует примерно 6,2–16 тысячам рублей. Однако даже при таких расценках от 25 до 30% билетов остаются невостребованными.

По предварительным подсчётам, декабрьские гастроли могут принести Орбакайте около 511 тысяч долларов, или 42 млн рублей. Впрочем, всю сумму певица не получит: часть выручки придётся перечислить организаторам выступлений и билетным операторам.