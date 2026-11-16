Певица Кристина Орбакайте призналась, что ей приходилось доказывать свой талант, даже будучи дочерью Аллы Пугачёвой. Однако с давлением из-за того, что она женщина, звезда не сталкивалась.

«Нам всегда приходится отвоёвывать своё место под солнцем. Чей бы ты ни был ребёнок, жена, муж, какой бы ты пост ни занимал или какую бы ты позицию ни занимал в жизни…» — подчеркнула собеседница RTVI.