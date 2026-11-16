Кристине Орбакайте приходится «отвоёвывать место под солнцем» без Пугачёвой
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Певица Кристина Орбакайте призналась, что ей приходилось доказывать свой талант, даже будучи дочерью Аллы Пугачёвой. Однако с давлением из-за того, что она женщина, звезда не сталкивалась.
«Нам всегда приходится отвоёвывать своё место под солнцем. Чей бы ты ни был ребёнок, жена, муж, какой бы ты пост ни занимал или какую бы ты позицию ни занимал в жизни…» — подчеркнула собеседница RTVI.
Ранее композитор Виктор Дробыш рассказал, что песню «Свет твоей любви» он писал для Аллы Пугачёвой, а спела её Кристина Орбакайте. В её исполнении композиция стала хитом. Продюсер остался доволен.