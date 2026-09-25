Киселёв заявил, что сын Кристины Орбакайте воюет в зоне СВО

Сын Кристины Орбакайте воюет в зоне СВО. Об этом заявил глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселёв во время разговора с общественником Виталием Бородиным.

Видео © Telegram/Виталий Бородин

«Её сын воюет на СВО», — сообщил медиаменеджер. Бородин подтвердил его слова, но собеседники не уточнили, кого именно имеют в виду.

У певицы двое взрослых сыновей. Старший, 35-летний Никита Пресняков, после начала спецоперации перебрался в США. Младший — 28-летний Дени Байсаров, родившийся в отношениях артистки с бизнесменом Русланом Байсаровым. В Сети считают, что Киселёв говорил именно о Дени.

Интервью было записано ещё весной, однако фрагмент беседы вновь начал распространяться. Разговор об Орбакайте зашёл после того, как Бородин возмутился появлением её песен в эфире радиостанций холдинга Киселёва.

Продюсер вступился за исполнительницу и подчеркнул, что лично она «ничего и никогда не заявляла против своего государства». При этом после начала СВО в России отменили несколько концертов артистки. Происходящее связывали в том числе с резкими высказываниями её матери Аллы Пугачёвой. Сама Орбакайте называла спецоперацию событиями, которые «доставили неприятности всей Земле, стране и нашей семье».

В детстве Дени оказался в центре громкого конфликта между родителями. Певица хотела отправить его учиться в США, а Руслан Байсаров настаивал, чтобы мальчик жил с ним. Разбирательство дошло до суда, но позднее стороны заключили мировое соглашение: подросток получил возможность самостоятельно решать, с кем из родителей находиться. В 16 лет Байсаров по собственной инициативе прошёл кадетские курсы в Чечне. Сейчас он почти не появляется на публике и не рассказывает о своей жизни.

В августе 2026 года Орбакайте публиковала снимки с семейного отдыха в Монако. На фотографиях рядом с ней были Дени, муж Михаил Земцов и 14-летняя дочь Клавдия.

Ранее старший сын Орбакайте Никита Пресняков воссоединился с отцом и младшими братьями во время отдыха в Испании. Музыкант, перебравшийся в США после начала СВО, опубликовал редкие семейные кадры с Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской.