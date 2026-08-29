Потоп на $50 тысяч: Орбакайте судится с соседом Гадом из-за квартиры в Майами

Певица Кристина Орбакайте добивается компенсации в $50 тысяч после затопления своих элитных апартаментов в Майами. Тяжбы с соседом-ювелиром и управляющей организацией продолжаются больше двух лет, сообщает Mash.

Инцидент произошёл ещё в 2023 году в комплексе Majestic Tower. По данным канала, вода повредила квартиру площадью почти 300 квадратных метров, а ответчиком по делу вместе с американским бизнесменом Альбертом Гадом стала организация, обслуживающая дом.

Орбакайте считает, что к произошедшему привёл в том числе прорыв труб. В конце 2025 года стороны пришли к мировому соглашению: последствия затопления должны устранить, после чего разбирательство планируется завершить.

Недвижимость перешла певице от её матери Аллы Пугачёвой в 2004 году. В апартаментах находятся три спальни и четыре ванные комнаты. Два десятилетия назад жильё оценивалось примерно в $2 млн, а сейчас его стоимость, по данным канала, достигает $5 млн. Ежегодные налоги составляют около $40 тысяч.

Эти апартаменты уже привлекали внимание СМИ летом. В июле Life.ru рассказывал, как квартира в Majestic Tower перешла от Аллы Пугачёвой к Кристине Орбакайте: площадь жилья составляет около 285 квадратных метров, а расположено оно в престижном районе Бал-Харбор.