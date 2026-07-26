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26 июля, 13:33

Никита Пресняков воссоединился с отцом и братьями на отдыхе в Испании

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliapodolskaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliapodolskaya

Никита Пресняков присоединился к отцу Владимиру Преснякову и его семье во время летнего отдыха в Испании. Моментами отпуска в социальных сетях поделилась супруга музыканта Наталья Подольская.

Пара традиционно проводит летний сезон на испанских курортах. В этом году в поездку прилетел старший сын Владимира от Кристины Орбакайте, проживающий в Соединённых Штатах с осени 2022 года. При этом новую спутницу Карину Филимонову он с собой не взял.

На курорте собралась большая компания: Подольская также пригласила сестру Юлиану с детьми. Супруга певца разместила общий снимок, где в кадре оказались муж, его наследник от первого брака, а также их общие дети — одиннадцатилетний Артемий и пятилетний Иван.

Бывшая избранница Никиты Алёна Краснова ранее тоже переезжала за океан, но прошлым летом вернулась в Россию. Пара официально прекратила отношения после восьми лет брака.

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Сам Владимир Пресняков объяснил, что уже около десяти лет выбирает Испанию ради атмосферы спокойствия и возможности отдохнуть от публичной жизни. В небольших городках, куда приезжает семья, артист чувствует себя свободным и восстанавливает силы. Наталья Подольская дополняет традицию: в отпуск она всегда берёт книги, на которые не хватает времени в рабочем графике.

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Юрий Лысенко
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