Переломы обеих ног и синяки: В США медсестру-трансгендера* обвинили в избиении недоношенной девочки

В американском штате Мичиган бывшей медсестре-трансгендеру* отделения интенсивной терапии новорождённых предъявили четыре обвинения в жестоком обращении с ребёнком после того, как у недоношенной девочки обнаружили многочисленные переломы и синяки. Об этом сообщают WOOD-TV со ссылкой на судебные документы.

Девочка родилась в ноябре 2025 года на 23-й неделе беременности и весила около 480 граммов. Несколько месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии детской больницы Helen DeVos в Гранд-Рапидсе. К апрелю ребёнка уже готовили к выписке домой.

Вечером 2 апреля мать навестила дочь и не заметила ничего необычного. Однако на следующее утро у младенца появились новые синяки, а язык приобрёл синий, почти чёрный оттенок. Дежурившая медсестра Киран Энсли заявила, что подобное изменение цвета уже наблюдалось раньше и не представляло серьёзной опасности.

После обращения семьи ребёнка обследовали и выявили множественные повреждения, в том числе переломы костей обеих ног. Также врачи обнаружили кровоподтёки на руках, бедре, ягодицах, животе и языке. Согласно судебным материалам, специалисты пришли к выводу, что травмы стали результатом физического насилия.

Записи отделения показали, что за ночь в палату девочки заходили 32 раза. В 27 случаях туда приходила Энсли, хотя позднее она утверждала, что младенец всю ночь спал. Коллеги описывали медсестру во время той смены как взволнованную, рассеянную и раздражённую, отмечая, что она была перегружена работой.

43-летней Энсли предъявили четыре обвинения в жестоком обращении с ребёнком. Два наиболее тяжких пункта предусматривают до десяти лет лишения свободы каждый. После случившегося женщину уволили из больницы, сейчас она находится на свободе под залогом и обязана носить электронный браслет.

Пострадавшей девочке сейчас около десяти месяцев. Она уже находится дома, а угрозы её жизни, по словам родственников, нет. Следующее заседание по делу запланировано на начало ноября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании трансгендерную* женщину Хлои Симмондс приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. 26-летнюю британку признали виновной по восьми эпизодам воспрепятствования правосудию. Судья назвал произошедшее не единичным случаем, а продолжительной схемой поведения, которая отвлекала полицейских от расследования реальных преступлений.

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