Российские цирки стали привлекать больше зрителей благодаря масштабным постановкам, государственной поддержке и прекращению информационной кампании против отечественного циркового искусства. Последний фактор назвал гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, который считает, что уход из медиапространства ряда прозападных СМИ помог изменить отношение публики. Своим мнением артист поделился с НСН.

Запашный отметил, что рост интереса заметен не только в Москве, но и во многих регионах. По его словам, цирки постоянно совершенствуют программы, делают более зрелищные постановки, используют современные технологии и обновляют инфраструктуру при государственной поддержке.

Ещё одной возможной причиной артист назвал изменение информационной среды. Он утверждает, что раньше некоторые СМИ целенаправленно дискредитировали российскую культуру, включая кино и цирк, а после прекращения финансирования соответствующих структур подобная критика стала звучать реже.

«Шла информационная война. Как только перекрылись поставки финансирования этих фондов, много структур ушло из инфополя, и люди, которые делали это за большие деньги, просто перестали вводить в заблуждение нашего зрителя», — заявил Запашный.

Сам Запашный уверен, что, несмотря на развитие технологий, зрителей по-прежнему особенно привлекают номера с животными. По словам артиста, посетители регулярно интересуются, какие звери участвуют в программе, и нередко спрашивают, почему их так мало. Он также подчеркнул, что цирки активнее используют соцсети, чтобы заинтересовать молодую аудиторию.