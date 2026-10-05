Перманентный шашлык: Майские праздники в России предложили объединить

Майские праздники в России предложили объединить в один непрерывный период отдыха, перенеся часть выходных с других месяцев. Такую идею высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, рабочие дни между двумя праздничными блоками всё равно многие стараются освободить за счёт отгулов или отпуска. Дополнительные выходные для мая можно было бы получить за счёт праздников в феврале, марте либо ноябре.

«Всё-таки за счёт каких-то праздников: может быть февральских, ноябрьских, мартовских — сделать майские, как и январские, непрерывными. Это была бы хорошая идея, фактически отпуск», — сказал Гриб ТАСС.

Представитель ОП считает нынешнюю схему неудобной для полноценного отдыха. Несколько рабочих дней между праздниками мешают планировать поездки, тогда как единый длинный период фактически позволил бы россиянам получить небольшой отпуск.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году майские выходные оказались разделены на два трёхдневных блока — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Между ними пришлась полноценная пятидневная рабочая неделя.