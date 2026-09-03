Пермячка получила 3,5 года за роман с белорусом-нелегалом

Роман с белорусом обернулся для 42-летней жительницы Чайковского тюрьмой. Женщину признали виновной в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Пара познакомилась в 2024 году, а с марта 2025-го стала жить вместе. В ноябре мужчину задержали за незаконное пребывание в стране, привлекли к административной ответственности и поместили в центр содержания иностранцев.

В феврале 2026 года белоруса выдворили из России, запретив ему возвращаться в течение пяти лет. Однако влюблённые продолжили общаться: мужчина заменил просроченный паспорт, а его возлюбленная купила билеты на поезда Витебск — Москва и Москва — Ижевск.

После возвращения иностранца они арендовали квартиру в Чайковском и возобновили совместную жизнь. На миграционный учёт мужчина при этом не встал.

На суде пермячка заявила, что не знала о запрете на въезд и считала, что сожитель должен зарегистрироваться самостоятельно. Она также отрицала преступный умысел и подчёркивала, что не оформляла поддельных документов.

Эти доводы суд не принял. Женщину признали виновной по части 1 статьи 322.1 УК РФ и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исполнение отсрочили до 14-летия её несовершеннолетнего ребёнка. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жительница Иркутской области и четверо иностранцев получили условные сроки по делу о незаконной миграции и скандальной свадьбе у Вечного огня. Один из фигурантов заключил фиктивный брак с россиянкой для получения вида на жительство, впоследствии этот союз аннулировали.