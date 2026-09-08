Первый бюст Пушкина торжественно открыли в Женеве

Первый памятник Александру Пушкину появился в Женеве: бюст поэта торжественно открыли в постпредстве России при ООН. Церемонию приурочили ко Дню языков народов России, сообщает ТАСС.

Скульптуру российской дипмиссии подарил её автор Григорий Потоцкий. На мероприятие пришли около 40 человек, в том числе гендиректор женевского отделения ООН Татьяна Валовая, постпред Белоруссии при ООН Лариса Бельская и другие дипломаты.

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов назвал Пушкина достоянием мировой культуры. Для бюста теперь подберут место, где его смогут видеть гости российского представительства во время встреч и протокольных мероприятий.

Отдельно дипломат связал установку памятника с попытками вытеснить русскую культуру и историю. По его словам, в последнее время «русофобские элементы» ведут кампанию против российского исторического и литературного наследия.

«Но это бесперспективная политика, которая ведёт в никуда, в забвение истоков истории общемировой», — заявил Гатилов. Он добавил, что Россия продолжит выступать против подобных попыток на международных площадках.

В конце августа в Германии вернули на место памятник Фёдору Достоевскому, который ранее временно демонтировали из-за строительных работ возле здания саксонского ландтага. Скульптуру установили на новой площадке в Дрездене.