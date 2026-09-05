Первый профессиональный Санта с синдромом Дауна вошёл в Зал славы

В США 37-летний Брэдли Карлайл из пригорода Атланты, ставший первым профессиональным Санта-Клаусом с синдромом Дауна, получил почётное место в Международном Зале славы Санта-Клаусов. Это признание он заработал после прохождения обучения в одной из крупнейших школ для исполнителей роли Рождественского деда и за свою важную миссию — представлять детей с особенностями развития, сообщает The Guardian .

Путь Карлайла начался в 2023 году, когда руководство Ассоциации синдрома Дауна Атланты предложило ему стать Сантой для детей на праздничной вечеринке. Его мама, Дебби Чадрикс, вспоминала, что сын, несмотря на давний страх перед Сантой, связанный с белыми перчатками напоминавшими ему о медицинских процедурах, согласился и блестяще справился, показав себя заботливым и чутким Дедом Морозом.

Карлайл уже начал привлекать внимание местных СМИ. В конце августа 2026 года он прошёл четырёхдневный курс в Академии Санты в Атланте, где обучался искусству взаимодействия с детьми. По окончании обучения на церемонии, организованной при поддержке Санта-Клаусов со всей страны, было объявлено о его включении в Зал славы. Организаторы отметили его особую эмпатию и способность находить подход к детям, что делает его уникальным в этом ремесле.

Сам Брэдли Карлайл признаётся, что быть Сантой для него — это возможность помогать детям, и описывает это чувство как «любовь». Его фотография также появится на Таймс-сквер в Нью-Йорке в честь месяца информирования о синдроме Дауна, который начинается 1 октября.

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