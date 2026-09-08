Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после доклада своих спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским.

Напомним, специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совершили дипломатический визит в Москву и Киев. 5 сентября в Кремле состоялась их встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась более трёх часов и была охарактеризована как содержательная и конструктивная. На следующий день, 6 сентября, они впервые с начала конфликта прибыли в Киев, где провели переговоры с Зеленским. В рамках поездки обсуждались возможные пути мирного урегулирования и дальнейшие шаги в переговорном процессе, однако о конкретных договорённостях объявлено не было.