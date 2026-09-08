Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 10:57

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоится в начале второй половины дня.

«В начале второй половины дня состоится международный телефонный разговор. Будем информировать», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков допустил новый разговор Путина и Трампа
Песков допустил новый разговор Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после доклада своих спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским.

Напомним, специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер совершили дипломатический визит в Москву и Киев. 5 сентября в Кремле состоялась их встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась более трёх часов и была охарактеризована как содержательная и конструктивная. На следующий день, 6 сентября, они впервые с начала конфликта прибыли в Киев, где провели переговоры с Зеленским. В рамках поездки обсуждались возможные пути мирного урегулирования и дальнейшие шаги в переговорном процессе, однако о конкретных договорённостях объявлено не было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar