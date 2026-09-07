Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:21

Песков допустил новый разговор Путина и Трампа

Обложка © ТАСС /Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС /Гавриил Григоров

Кремль допустил новый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа после поездки американских переговорщиков в Киев. Пока речь идёт только о возможном контакте — его дату не называли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится», — сказал представитель Кремля.

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября провели переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Днём ранее они встретились в Москве с Владимиром Путиным — беседа в Кремле продолжалась более трёх часов.

Что было в чёрной папке: На видео сняли важную деталь со встречи Путина и миротворцев Трампа
Что было в чёрной папке: На видео сняли важную деталь со встречи Путина и миротворцев Трампа

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после доклада спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера сначала намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а уже потом поговорить с Владимиром Зеленским. Оба звонка могут состояться 7 сентября, перед ними президент США заслушает отчёт своих представителей после поездок на переговоры в Москву и Киев.

Больше новостей о переговорах вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar