Песков: Кремль не владеет информацией об итогах визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

В Кремле не владеют информацией о результатах визита американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве», — сказал представитель Кремля.

В минувшие выходные, 5–6 сентября, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в рамках усилий по возобновлению мирного диалога между Россией и Украиной. В субботу в Москве они провели почти трёхчасовую встречу с президентом Владимиром Путиным, а на следующий день впервые прибыли в украинскую столицу, где прошли переговоры с Владимиром Зеленским.

По итогам визитов стороны не сообщили о прорывных договорённостях. Зеленский охарактеризовал общение как «чрезвычайно содержательное», однако выразил сомнения относительно его практических результатов, отметив, что в случае отсутствия прогресса Киеву может понадобиться дополнительный «зимний пакет» поддержки. В Москве, со своей стороны, назвали консультации содержательными и доверительными.

Сегодня утром Уиткофф и Кушнер покинули Польшу после завершения киевской части поездки. Ожидается, что в ближайшее время состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.