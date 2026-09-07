«Приехали не зря»: Зеленский оценил переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский прокомментировал итоги общения с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые посетили Киев накануне. Украинский главарь охарактеризовал беседу как содержательную и результативную, сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, визит зарубежных гостей в столицу имел большое значение. Он рассказал, что стороны детально прошлись по всем принципиальным пунктам повестки.

Зеленский подчеркнул: «это всё не просто так» и «мы всё обсуждаем». Политик добавил, что спецпредставители США «приехали не зря».

Напомним, 5-6 сентября американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили с визитом Москву и Киев в рамках попытки возобновить мирные переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. В субботу, 5 сентября, они провели почти трёхчасовую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего на следующий день впервые прибыли в Киев, где состоялись переговоры с Зеленским. По итогам встреч стороны не объявили о прорывных решениях: Зеленский назвал диалог «чрезвычайно содержательным», но выразил скепсис по поводу его результатов, отметив, что при отсутствии прогресса стране может потребоваться «зимний пакет» помощи. В свою очередь, в Москве охарактеризовали переговоры как содержательные и доверительные.

Сегодня утром Уиткофф и Кушнер вылетели из Польши после поездки в Киев. Ожидается, что в ближайшее время состоится разговор президента России Владимира Путин с американским лидером Дональдом Трампом.