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Опубликовано 7 сентября, 06:45

Уиткофф и Кушнер вылетели из Польши после поездки в Киев

Обложка © ТАСС / Francisco Seco

Обложка © ТАСС / Francisco Seco

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели из польского Жешува после поездки в Киев. Об этом ТАСС сообщили в международном аэропорту города.

Самолёт переговорщиков отправился на запад в 08:04 по местному времени (09:04 мск). В Киев американские представители добирались из Польши поездом и тем же способом вернулись обратно в Жешув.

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Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.

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Дарья Денисова
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