Уиткофф и Кушнер вылетели из Польши после поездки в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели из польского Жешува после поездки в Киев. Об этом ТАСС сообщили в международном аэропорту города.

Самолёт переговорщиков отправился на запад в 08:04 по местному времени (09:04 мск). В Киев американские представители добирались из Польши поездом и тем же способом вернулись обратно в Жешув.