В Польше увидели сигнал Варшаве из-за выбора аэропорта Уиткоффом по пути в Киев

Выбор аэропорта для поездки американской делегации на Украину оказался в центре внимания польских СМИ. Портал Rzeszow News предположил, что прибытие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Жешув-Ясенку может иметь особое значение для Варшавы.

Издание обратило внимание на то, что через этот аэропорт проходят поставки вооружений для Украины. По мнению журналистов, появление там представителей американской администрации подчёркивает сохраняющуюся роль воздушной гавани в логистике, связанной с конфликтом у восточных границ Польши.

«Их появление в Ясенке может стать ещё одним сигналом того, какую важную роль играет аэропорт Жешув-Ясенка в отношениях, связанных с войной за нашей восточной границей», – говорится в публикации.

При этом сами польские журналисты допускают куда более простой вариант объяснения. Аэропорт находится недалеко от украинской границы, поэтому выбор Жешув-Ясенки мог быть продиктован исключительно практическими соображениями.

Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф допустил скорое проведение новой встречи России, США и Украины. Американский спецпосланник заявил, что рассчитывает на объявление о следующем раунде переговоров в ближайшее время.