Песков: Москва согласна с прагматичными заявлениями Стубба о диалоге с Россией
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия поддерживает прагматичный подход президента Финляндии Александера Стубба к вопросу возобновления диалога с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».
«Действительно, мы слышим от господина Стубба весьма прагматичные заявления [о диалоге с Москвой], мы это фиксируем и констатируем. Мы согласны с этим», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров призвал Александра Стубба перейти от слов к конкретным действиям по Украине. По словам главы МИД РФ, во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке финский президент признал опасность дальнейшего развития конфликта. Лавров посоветовал ему подкрепить заявления практическими шагами.
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