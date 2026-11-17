Россия поддерживает прагматичный подход президента Финляндии Александера Стубба к вопросу возобновления диалога с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Действительно, мы слышим от господина Стубба весьма прагматичные заявления [о диалоге с Москвой], мы это фиксируем и констатируем. Мы согласны с этим», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров призвал Александра Стубба перейти от слов к конкретным действиям по Украине. По словам главы МИД РФ, во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке финский президент признал опасность дальнейшего развития конфликта. Лавров посоветовал ему подкрепить заявления практическими шагами.