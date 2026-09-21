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Регион
Опубликовано 21 сентября, 10:06

Песков назвал критической гуманитарную ситуацию в Херсонской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как критическую гуманитарную обстановку в Херсонской области. Представитель Кремля подтвердил наличие серьёзных трудностей с подвозом базовых товаров.

По словам Пескова, в регионе фиксируются острые проблемы со снабжением мирного населения медикаментами и продуктами питания. Главной причиной кризиса названы целенаправленные действия противника.

Представитель Кремля указал, что украинская сторона делает всё возможное для срыва логистики. Беспилотники вооруженных сил Украины ведут постоянное наблюдение в небе и наносят удары по транспортным потокам, что приводит к гибели людей.

Отвечая на вопрос о мерах реагирования, пресс-секретарь главы государства отметил, что решением проблемы занимаются силовые ведомства.

Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи на месте, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны БПЛА и восстановить безопасную доставку жизненно важных грузов населению.

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Оксана Попова
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