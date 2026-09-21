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Регион
Опубликовано 21 сентября, 05:26

Мирошник: Киев создаёт гуманитарную катастрофу на европейские деньги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военная стратегия Украины сводится к созданию гуманитарной катастрофы при финансовой и технологической поддержке Европы. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник пояснил, что имеет в виду ситуацию в Херсонской и Запорожской областях, на части территорий ДНР и ЛНР, а также в отдельных районах Белгородской области. По словам представителя МИД РФ, западные страны и Европа финансируют высокотехнологичные разработки военно-промышленного комплекса, благодаря чему Украина получает современные вооружения, которые используются далеко не только в оборонительных целях.

«То есть, у убийцы появилось высокотехнологичное оружие в огромном, огромном количестве. И они его не на оборону направили, они направили его на терроризм, на совершение преступлений», — сказал Мирошник.

Евросоюз продолжает оказывать Украине финансовую поддержку, в том числе для оборонных закупок. Так, 18 сентября Киев сообщил о получении транша ЕС на €3,3 млрд, который планируется направить в том числе на приобретение ракет и беспилотников.

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Ранее Life.ru рассказывал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова также связывала действия украинских властей с западным финансированием и обвиняла Киев в использовании террористических методов. Спикер ведомства назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма и террора.

Главные заявления дипломатов, международные конфликты и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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