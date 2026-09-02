Киевское руководство является сплавом государственного механизма с террористическими методиками, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время общения с Life.ru она обратила внимание на спонсирование Украины Западом, подчеркнув, что этот факт придаёт киевскому терроризму международный характер.

Захарова назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма и террора. Видео © Life.ru

«Киевский режим — это режим, поражённый терроризмом до самого основания. А сращивание этого всего с коррупцией, с бесконтрольными денежными потоками, которые идут с Запада, масштабируют эту угрозу и делают её угрозой мирового порядка», — заявила дипломат.

Захарова задалась вопросом, почему в настоящее время западные страны предпочитают не замечать преступлений Киева. Она обратила внимание, что именно Запад первым начал бороться с международным терроризмом, однако сейчас «почему-то стесняется собственных наработок».

Также Захарова заявила, что Россия ценит риторику официальных лиц США об урегулировании конфликта вокруг Украины, однако помимо заявлений необходимы и практические усилия. Представитель МИД подчеркнула, что на Западе преобладает воинственная риторика в отношении РФ. По её словам, Москва ценит заявления о необходимости завершить конфликт на Украине.