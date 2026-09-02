Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 03:22

Захарова назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма и террора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киевское руководство является сплавом государственного механизма с террористическими методиками, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время общения с Life.ru она обратила внимание на спонсирование Украины Западом, подчеркнув, что этот факт придаёт киевскому терроризму международный характер.

Захарова назвала украинскую власть сочетанием госмеханизма и террора. Видео © Life.ru

«Киевский режим — это режим, поражённый терроризмом до самого основания. А сращивание этого всего с коррупцией, с бесконтрольными денежными потоками, которые идут с Запада, масштабируют эту угрозу и делают её угрозой мирового порядка», — заявила дипломат.

Захарова задалась вопросом, почему в настоящее время западные страны предпочитают не замечать преступлений Киева. Она обратила внимание, что именно Запад первым начал бороться с международным терроризмом, однако сейчас «почему-то стесняется собственных наработок».

Захарова объяснила, почему дипломатам до сих пор советуют уезжать из Киева
Захарова объяснила, почему дипломатам до сих пор советуют уезжать из Киева

Также Захарова заявила, что Россия ценит риторику официальных лиц США об урегулировании конфликта вокруг Украины, однако помимо заявлений необходимы и практические усилия. Представитель МИД подчеркнула, что на Западе преобладает воинственная риторика в отношении РФ. По её словам, Москва ценит заявления о необходимости завершить конфликт на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Мария Захарова
  • Только на LIFE
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar