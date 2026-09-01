Захарова объяснила, почему дипломатам до сих пор советуют уезжать из Киева

Иностранным дипломатам и гражданам по-прежнему рекомендуется покинуть Киев из-за продолжающихся российских ударов по военным объектам Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который прошёл на полях Восточного экономического форума.

Ещё в мае МИД РФ рекомендовал представителям иностранных дипмиссий и гражданам других государств покинуть украинскую столицу. По словам Захаровой, необходимость такой меры связана с изменением характера действий российских Вооружённых сил. Москва перешла к систематическим и последовательным ударам по военной инфраструктуре Украины.

Представитель внешнеполитического ведомства также объяснила российскую позицию ответными действиями. Как утверждает дипломат, причиной для них стало усиление атак со стороны Киева на жилые кварталы и гражданские объекты российских регионов.

Ранее Мария Захарова подвергла критике работу украинских дипломатических представителей за границей. Официальный представитель МИД РФ заявила, что новые указания Владимира Зеленского фактически меняют привычные задачи сотрудников дипмиссий. Украинскому дипломатическому корпусу поручено добиваться от властей других государств передачи Киеву вооружений, отодвигая традиционные протокольные функции на второй план.