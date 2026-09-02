Захарова: Россия ценит слова Трампа о мире, но ждёт не только заявлений

Россия ценит риторику официальных лиц США об урегулировании конфликта вокруг Украины, однако помимо заявлений необходимы и практические усилия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Life.ru, прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о намерении завершить украинский конфликт и сосредоточиться на отношениях с Китаем.

Мария Захарова ответила на вопрос о заявлениях Дональда Трампа по поводу мирного урегулирования на Украине. Видео © Life.ru

Захарова подчеркнула, что на Западе преобладает воинственная риторика в отношении РФ. По её словам, Москва ценит заявления о необходимости завершить конфликт на Украине.

«Всё, что связано со ставкой не на агрессию, а на стремление к миру, безусловно, нами оценивается», — заявила дипломат.

В то же время Захарова подчеркнула важность практических шагов. По её словам, такие шаги «в форме пониманий» оговаривались на встрече президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже в прошлом году. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что цели и задачи военной операции в любом случае будут достигнуты.

Ранее Мария Захарова назвала рассчитанным на западную аудиторию заявление Владимира Зеленского о планах довести число ударов беспилотниками по России до тысячи в сутки. Она напомнила, что, по словам главаря киевского руководства, сейчас среднее число таких ударов составляет около 300 в день. Она заявила, что увеличение показателя более чем втрое демонстрирует воинственный настрой Киева.