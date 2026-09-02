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Опубликовано 2 сентября, 02:30

Захарова: Россия ценит слова Трампа о мире, но ждёт не только заявлений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ценит риторику официальных лиц США об урегулировании конфликта вокруг Украины, однако помимо заявлений необходимы и практические усилия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Life.ru, прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о намерении завершить украинский конфликт и сосредоточиться на отношениях с Китаем.

Мария Захарова ответила на вопрос о заявлениях Дональда Трампа по поводу мирного урегулирования на Украине. Видео © Life.ru

Захарова подчеркнула, что на Западе преобладает воинственная риторика в отношении РФ. По её словам, Москва ценит заявления о необходимости завершить конфликт на Украине.

«Всё, что связано со ставкой не на агрессию, а на стремление к миру, безусловно, нами оценивается», — заявила дипломат.

В то же время Захарова подчеркнула важность практических шагов. По её словам, такие шаги «в форме пониманий» оговаривались на встрече президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже в прошлом году. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что цели и задачи военной операции в любом случае будут достигнуты.

Захарова объяснила, почему дипломатам до сих пор советуют уезжать из Киева
Захарова объяснила, почему дипломатам до сих пор советуют уезжать из Киева

Ранее Мария Захарова назвала рассчитанным на западную аудиторию заявление Владимира Зеленского о планах довести число ударов беспилотниками по России до тысячи в сутки. Она напомнила, что, по словам главаря киевского руководства, сейчас среднее число таких ударов составляет около 300 в день. Она заявила, что увеличение показателя более чем втрое демонстрирует воинственный настрой Киева.

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