Песков назвал отказ США в визе замглавы МИД Алимову недружественной акцией

Кремль назвал очередным примером недружественных действий США отказ в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так произошедшее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны», — заявил представитель Кремля на брифинге 22 сентября.

О том, что Алимов не получил американскую визу, ранее сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. Замминистра курирует в российском внешнеполитическом ведомстве направление, связанное с работой ООН.

По словам Логвинова, российская сторона регулярно сталкивается с проблемами при оформлении американских виз для своих представителей, направляющихся на мероприятия всемирной организации.

Для Алимова это уже не первый подобный случай в 2026 году. В мае он должен был приехать в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, однако визу ему также не выдали. Тогда постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва расценивает произошедшее как нарушение обязательств США как страны пребывания штаб-квартиры ООН.

Российскую делегацию на неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 26 сентября.