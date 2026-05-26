Вашингтон так и не выдал визу заместителю главы МИД России Александру Алимову, который должен был участвовать в открытых дебатах Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Российскую делегацию на нынешнем заседании по приглашению главы МИД КНР Ван И должен был представлять курирующий вопросы ООН замминистра. Однако, несмотря на все попытки добиться от американской стороны разрешения на въезд, документ так и не оформили.

Небензя расценил это как нарушение Вашингтоном обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН. Согласно этому документу, доступ в штаб-квартиру организации должен быть обеспечен всем без исключения официальным лицам стран-участниц.

Постпред также назвал произошедшее вопиющим неуважением к китайскому председательству в Совете Безопасности. И, добавил дипломат, к самой теме сегодняшних дебатов — Уставу ООН.

В ходе дебатов Совета Безопасности, посвящённых соблюдению устава Всемирной организации, Василий Небензя заявил, что человечество никогда не находилось так близко к глобальной ядерной катастрофе, как сегодня. Дипломат добавил, что игнорирование положений устава ООН достигло пика — мировое сообщество, по его словам, почти полностью утратило реакцию на закреплённые в законе нормы и функционирует за их рамками.