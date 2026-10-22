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Регион
Опубликовано 22 октября, 13:11

Песков не увидел готовности Украины и ЕС к диалогу, но заметил позитивный сигнал

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва пока не получала сигналов о готовности Украины и европейских стран перейти от эскалации к реальному диалогу по урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«На этот счёт мы не слышали ни одного заявления. Не знаю, с чего вы взяли, но ни одного заявления, которое бы свидетельствовало об этом, не слышали», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание на растущий интерес европейских государств к происходящему вокруг украинского конфликта. По его оценке, это можно считать положительным моментом.

«Мы видим нарастающую активность европейских стран в попытках понять, что происходит. Это позитивный факт», — добавил он.

В Кремле разделяют стремление европейских стран разобраться в ситуации и непосредственную готовность к переговорам. Первую тенденцию Москва оценивает положительно, однако признаков второй, по словам Пескова, пока не видит.

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Ранее Life.ru сообщал, что Песков не увидел продвижения Украины и Европы к переговорам с Россией. Представитель Кремля тогда выразил мнение, что европейские страны продолжают препятствовать возобновлению переговорного процесса.

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Анастасия Никонорова
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