Песков объяснил, почему встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина нельзя считать «новой Ялтой»
Песков: Встреча Путина, Трампа и Си не станет «новой Ялтой»
Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Chip Somodevilla
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не должна превращаться в переговоры о разделе сфер влияния и определении нового мирового порядка. Подобный подход противоречит позиции российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал сравнение предстоящих возможных переговоров с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт обсуждали устройство послевоенного мира.
«Поэтому чтобы кто-то собирался и решал вопросы мироустройства всего мира — это не соответствует позиции Путина. Но и умалять значимость этой встречи не надо», — пояснил Песков.
По его словам, переговоры руководителей трёх крупнейших мировых держав неизбежно привлекут внимание всего международного сообщества. Однако российская позиция заключается в том, что ни одна страна или группа государств не должна навязывать остальным собственное видение мироустройства.
Песков подчеркнул, что Москва выступает за отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде. Именно на этих принципах, по его словам, Россия выстраивает сотрудничество со странами Глобального Юга и партнёрами по БРИКС.
При этом конкретных договорённостей о трёхстороннем саммите пока нет. Ранее в Кремле заявляли, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают возможность такой встречи, однако её повестка и организационные детали ещё не согласованы.
Тем временем в МИД России раскрыли возможную повестку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Замглавы ведомства Андрей Руденко пояснил, что Москва рассчитывает обсудить широкий круг международных вопросов. Возможной площадкой для переговоров рассматривается саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
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