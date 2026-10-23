Песков объяснил, почему встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина нельзя считать «новой Ялтой»

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не должна превращаться в переговоры о разделе сфер влияния и определении нового мирового порядка. Подобный подход противоречит позиции российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сравнение предстоящих возможных переговоров с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт обсуждали устройство послевоенного мира.

«Поэтому чтобы кто-то собирался и решал вопросы мироустройства всего мира — это не соответствует позиции Путина. Но и умалять значимость этой встречи не надо», — пояснил Песков.

По его словам, переговоры руководителей трёх крупнейших мировых держав неизбежно привлекут внимание всего международного сообщества. Однако российская позиция заключается в том, что ни одна страна или группа государств не должна навязывать остальным собственное видение мироустройства.

Песков подчеркнул, что Москва выступает за отношения, основанные на взаимном уважении и выгоде. Именно на этих принципах, по его словам, Россия выстраивает сотрудничество со странами Глобального Юга и партнёрами по БРИКС.

При этом конкретных договорённостей о трёхстороннем саммите пока нет. Ранее в Кремле заявляли, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают возможность такой встречи, однако её повестка и организационные детали ещё не согласованы.

Тем временем в МИД России раскрыли возможную повестку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Замглавы ведомства Андрей Руденко пояснил, что Москва рассчитывает обсудить широкий круг международных вопросов. Возможной площадкой для переговоров рассматривается саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.